Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

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В ходе своего визита в Чечню глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил исправленное издание учебника по истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что Кравцов представил ему переработанное издание учебника по истории для 10-х классов. В новом издании, как отметил глава региона, «исправлены все ошибки, а также удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Он подчеркнул, что «справедливость торжествовала».
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