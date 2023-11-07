Глава «Мостотреста» Воронин выступил против электросамокатов на набережных

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Директор «Мостотреста» Всеслав Воронин заявил, что электросамокаты необходимо запретить в пешеходных зонах, в частности, на петербургских набережных.
Он отметил, что такие меры необходимы для снижения количества ДТП.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто также заявлял о необходимости убрать с тротуаров электросамокаты.
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«Число ДТП с участием электросамокатов растёт и по числу раненых приближается к ДТП с автомобилями. Если мотоциклист угрожает себе и другим автолюбителям, то электросамокаты – пешеходам. Считаю, что средства индивидуальной мобильности надо сместить на велодорожки с пешеходных зон, тем более с набережных. Надо ограничить количество пассажиров на самокате до одного», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Воронин.
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Мелисса Тимофеева