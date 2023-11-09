Глава Жуковского Прохоров проверил качество питания в местном лицее

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров провёл проверку качества питания в лицее №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Также проверили питание школьников и родители учеников.
Глава округа также пообщался с родителями детей и отметил планы по строительству пристройки на 300 мест к лицею. Также обсуждались образовательные процессы и вопросы ремонта образовательного учреждения.
Прохоров напомнил о том, что каждый родитель не только в Жуковском, но и во всей Московской области может прийти и проверить качество питания в школах, предварительно записавшись с помощью единого школьного портала.
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«Сегодня на завтрак был омлет. Блюдом остался доволен, родители также положительно оценили еду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.
Прохоров напомнил о том, что каждый родитель не только в Жуковском, но и во всей Московской области может прийти и проверить качество питания в школах, предварительно записавшись с помощью единого школьного портала.
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Мелисса Тимофеева