Гольфстрим уже в ближайшее время может заморозить всю Европу

34 детских сада и 39 школ планируют открыть на территории Московской области в 2024 году, поэтому одной из важнейших задач региональных властей является привлечение педагогов. Об этом заявил в ходе видеоконференции с подмосковным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.