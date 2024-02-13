Гольфстрим уже в ближайшее время может заморозить всю Европу

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Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году, погрузив Европу в глубокие морозы. Об этом 12 февраля пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на соответствующее исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах.
Ученые предупреждают, что резкое прекращение течения в Атлантическом океане выглядит более вероятным, чем когда-либо, поскольку компьютерное моделирование показывает, что «похожий на скалу» переломный момент надвигается уже в самом ближайшем будущем.
Без этого дополнительного источника тепла средняя температура может упасть на несколько градусов в Северной Америке, некоторых частях Азии и Европы, и люди увидят «серьезные и каскадные последствия по всему миру».
Нидерландские учёные отмечают, что основной вклад в скорую остановку Гольфстрима вносят тающие ледники Гренландии, а сама остановка тёплого течения может произойти уже в 2025 году. Это изменит погоду во всем мире, потому что прекратит действие одна из ключевых климатических и океанических сил планеты. За десятилетия температура в северо-западной Европе упадет на 5-15 градусов по Цельсию.
Помимо того, что страны погрузятся в глубокую заморозку, это приведет к распространению арктических льдов дальше на юг, еще больше усилит жару в Южном полушарии, изменит глобальный характер выпадения осадков и уничтожит тропические леса Амазонки.
Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
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Без этого дополнительного источника тепла средняя температура может упасть на несколько градусов в Северной Америке, некоторых частях Азии и Европы, и люди увидят «серьезные и каскадные последствия по всему миру».
«Мы приближаемся к коллапсу, но мы не уверены, насколько <...> Это также зависит от скорости изменения климата, которое мы вызываем как человечество», — сказал Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета.Гольфстрим является частью гораздо более широкой системы течений, официально называемой Атлантической меридиональной переворачивающейся циркуляцией (AMOC). Благодаря ему тёплая солёная вода в верхних слоях Атлантики перемещается на север, а более холодная пресная вода в глубоководных районах Атлантики — на юг. В итоге, подобная система циркуляции океана переносит значительное количество тепла из Тропиков и Южного полушария в Северную Атлантику, где тепло передается в атмосферу.
Нидерландские учёные отмечают, что основной вклад в скорую остановку Гольфстрима вносят тающие ледники Гренландии, а сама остановка тёплого течения может произойти уже в 2025 году. Это изменит погоду во всем мире, потому что прекратит действие одна из ключевых климатических и океанических сил планеты. За десятилетия температура в северо-западной Европе упадет на 5-15 градусов по Цельсию.
Помимо того, что страны погрузятся в глубокую заморозку, это приведет к распространению арктических льдов дальше на юг, еще больше усилит жару в Южном полушарии, изменит глобальный характер выпадения осадков и уничтожит тропические леса Амазонки.
Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
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Артем Путинцев