Городской округ Пушкинский начали украшать к Новому году

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В городском округе Пушкинский приступили к украшению муниципалитета к главному празднику – Новому году. Об этом в своём телегарм-канале написал глава администрации Максим Красноцветов.
Отметим, что в этом году в Пушкино обновили Советскую площадь, сквер «Молодожёнов» и территорию перед ЗАГСом. Максим Красноцветов совместно с коллегами оценил качество выполненных работ за год и проверил готовность общественных пространств к зимнему сезону.
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