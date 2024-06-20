Госдума одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что законопроект касается семей граждан РФ, в которых среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума для региона или меньше. Сумма ежегодной выплаты будет составлять разницу уплаченным за предшествующий год НДФЛ и размером рассчитанного по ставке шесть процентов налога за аналогичный период.
Подать заявление на получение выплаты можно будет в Социальном фонде в период с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Выплата будет назначена каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет, если ребенок будет получать высшее образование. При этом у граждан не должно быть долгов по алиментам.
Если данный закон окончательно примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.
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Подать заявление на получение выплаты можно будет в Социальном фонде в период с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Выплата будет назначена каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет, если ребенок будет получать высшее образование. При этом у граждан не должно быть долгов по алиментам.
Если данный закон окончательно примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова