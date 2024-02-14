Госдума отклонила законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний

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Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о предоставлении дополнительного выходного дня родителям школьников 1 сентября в День знаний.
По данному законопроекту предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его соответствующей нормой, согласно которой работодатель должен был предоставить 1 сентября родителям школьников однодневный отпуск на основании их письменного заявления без сохранения заработной платы. В пояснительной записке к документу утверждалось, что присутствие хотя бы одного из родителей на торжественной линейке — важный фактор поддержки ребенка, способствующий укреплению связи между родителями и детьми.
Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко на пленарном заседании пояснил, что если 34 миллиона родителей школьников не будут работать в День знаний, то это привести к появлению проблем в сфере занятости.
В августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний. Инициатором проекта стал кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев.
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Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко на пленарном заседании пояснил, что если 34 миллиона родителей школьников не будут работать в День знаний, то это привести к появлению проблем в сфере занятости.
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Екатерина Коршунова