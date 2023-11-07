Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения

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Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан. Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен правительством России.
Указанные налоговые вычеты можно будет получить в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в совокупности не более 400 тысяч рублей в год.
Эти вычеты можно будет получить при соблюдении определенных условий. А именно: если гражданин начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений заключен как минимум на 10 лет; договор на ведение ИИС также действует не менее 10 лет.
В пояснительной записке к документу отмечается также и сохранение инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года.
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Эти вычеты можно будет получить при соблюдении определенных условий. А именно: если гражданин начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений заключен как минимум на 10 лет; договор на ведение ИИС также действует не менее 10 лет.
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Александр Бойцов