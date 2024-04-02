Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе

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Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi окончательно ушли из московского ГУМа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности компаний. В ГУМе подтвердили, что компании освободили помещения.
Там также рассказали, что на месте Fendi теперь магазин итальянского модного дома Pinko, а по бывшей площадке Hermès еще ведутся переговоры с претендентами.
Также в материале сообщается, что Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе, которую компания не стала продлевать, а Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России. Два года назад они временно закрыли свои бутики в России.
В целом же люксовые бренды не спешат освобождать помещения, поскольку надеятся возобновить работу, отмечают авторы статьи. А владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович ранее говорил о трудностях с поиском замены люксовым арендаторам.
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Также в материале сообщается, что Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе, которую компания не стала продлевать, а Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России. Два года назад они временно закрыли свои бутики в России.
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Бернст Ю.