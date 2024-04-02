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Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе

02 апреля 2024, 06:24
Фото: iStock/ tupungato

Фото: iStock/ tupungato

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi окончательно ушли из московского ГУМа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности компаний. В ГУМе подтвердили, что компании освободили помещения.
Там также рассказали, что на месте Fendi теперь магазин итальянского модного дома Pinko, а по бывшей площадке Hermès еще ведутся переговоры с претендентами.

Также в материале сообщается, что Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе, которую компания не стала продлевать, а Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России. Два года назад они временно закрыли свои бутики в России.


В целом же люксовые бренды не спешат освобождать помещения, поскольку надеятся возобновить работу, отмечают авторы статьи. А владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович ранее говорил о трудностях с поиском замены люксовым арендаторам.

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Кондитер перечислила признаки полезного шоколада
Кондитер Романова: хороший шоколад не может иметь матовый эффект
02 апреля 2024, 06:58

Фото: iStock/ dizelen

Кондитер Марина Романова рассказала в интервью «Газете.Ru», как отличить хороший шоколад от вредного.
По ее словам, для изготовления горького и темного шоколада требуются только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого шоколада используют также сухое молоко, сахар или его заменители. Альтернативы тертому какао в шоколаде нет, подчеркнула Романова, и если в составе значатся другие ингредиенты, это уже не шоколад, а продукт со вкусом шоколада.

Эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао. Так, в горьком его должно быть минимум 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Специалист отметила, что любые синтетические добавки значительно снижают качество продукта.

Также кондитер обратила внимание, что поверхность настоящего шоколада должна быть блестящая, она не может иметь матовость или белый налет. А вот место надлома шоколада должно быть матовым. Еще один признак качества и натуральности — шоколад тает при температуре 30℃… 32℃. Если такого не происходит, значит в продукте содержатся искусственные компоненты. Маслянистый привкус свидетельствует о добавлении пальмового масла.

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#сладости
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Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»
02 апреля 2024, 05:24

Фото: iStock/ Ivanko_Brnjakovic

Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей в интернете в рамках урегулирования иска, согласно которому, компания отслеживала персональные данные людей без их ведома, сообщает Bloomberg.
Речь об отслеживании действий в режиме «инкогнито» в браузере Chrome. Коллективный иск от миллионов пользователей был подан в суд Соединенных Штатов в 2020 году. Истцы заявляли, что это превратило Google в «кладезь информации», поскольку компания получила сведения об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях.

Google согласилась обновить информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Кроме того, теперь пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет в режиме инкогнито .

«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представителькомпании Хосе Кастанеда. Он утверждает, что Google «никогда не связывает данные с пользователями» при пользовании режима «инкогнито».

Истцы также требовали от руководства Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировом соглашении это условие не значится. Однако пользователи смогут подать к компании индивидуальные иски.

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#google
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В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
02 апреля 2024, 05:21

Фото: iStock/ Kyryl Gorlov

В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», — сказано в сообщении.
Ранее в Красноярской железной дороге сообщили о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда, которые ликвидируют последствия. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск. Причины схода вагонов пока не установлены. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте.

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#красноярск
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Шарий заявил, что российские спецслужбы знают детали покушения на него
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Sergei Telenkov

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил в своем Telegram-канале, что российские спецслужбы «уже в курсе» о деталях покушения на него в начале марта.
«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал блогер.

Он отметил, что спецслужбы РФ продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с испанскими правоохранителями.

6 марта Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. Он утверждает, что менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил о наличии свидетелей, которые видели напавшего на него стрелка. Позже он заявил о намерении обратиться к российским правоохранителям с просьбой расследовать покушение.

Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.

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#полиция
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#испания
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Советник Шойгу увидел американский след в «голой вечеринке»
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Tatiana Sviridova

«Голая вечеринка» в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» является примером ментальной агрессии против России, такие инструменты разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов, в журнале «Арсенал Отечества».
«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — заявил Ильницкий.

Ильницкий объяснил, что Вашингтон в ходе ведения ментальной войны внедряет в общество атакуемой страны идеологию деградации и безответственности. Это подразумевает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, а также имитацию легитимной власти.

Ильницкий отметил, что в настоящее время захват и поражение ментальной сферы противника в ходе войны важнее контроля над территорией.

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#война
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На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата
Организатор конференции CPAC в Венгрии объявил Байдена персоной нон грата
02 апреля 2024, 03:44

kremlin

Венгерский Центр основных прав, который занимается организацией конференции политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующую публикацию организаторы мероприятия разместили на странице организаторов в Facebook*.
«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы в запрещенной соцсети.
Конференция состоится в Будапеште в конце апреля.

Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации. К примеру, недавно он сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед.

Ранее американский лидер оправдался за день трансгендеров в Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#байден
#джо байден
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В Белоруссии запретили посещать магазины с животными
02 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/ PongMoji

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно закону, теперь в Белоруссии запрещено посещать с животными продуктовые магазины, учреждения здравоохранения и образования, а также культурные и спортивные объекты.

Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.

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#магазины
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Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома
«Известия»: Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в 2024 году
02 апреля 2024, 03:20

Фото: istock / M-Production

В Госдуме планируют принять законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.
По данным «Известий», штрафы в размере до двух миллионов рублей могут быть введены уже в этом году.

Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если выявленное нарушение приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физических лиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысчя или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Данный проект ГД планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, после чего законопроект будет передан на утверждение в Совет Федерации. Стоит отметить, что инициативу поддержали в большинстве фракций Государственной Думы.

Ранее сообщалось, что Более тысячи домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#совет федерации
#штрафы
#газ
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Три подростка обвинили нелюбимого педагога в домогательствах и испугались
В Индии школьники обвинили учительницу в домогательствах и испугались полиции
02 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / alexeyrumyantsev

В Индии три школьника захотели избавиться от нелюбимой преподавательницы путём ложных обвинений в домогательствах. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Ученики 11 класса средней школы подали на учительницу официальную жалобу руководству школы. Они заявили, что женщина заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними.

Администрация учебного учреждения перенаправила жалобу к правоохранителям, после чего подросткам позвонил следователь. Испугавшись звонка полицейских, они сразу признались в обмане.

«Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.
Ученики думали, что школьный комитет рассмотрит дело и примет решение об увольнении педагога. Оказалось, что учительница нервировала подростков, поскольку заставляла их посещать занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».

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