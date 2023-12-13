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«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля

Кадыров: сын счел бы за честь наказание за избиение Журавеля
13 декабря 2023, 20:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, счел бы за честь понести за это наказание. Об этом он заявил во время прямого эфира.
«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал Кадыров.

Он также отметил, что суд не принял решение о наказании его сына, значит и чеченские власти этим заниматься не должны.


Кадыров старший при этом сознался, что сначала ругал сына, за то, что на него возбудили уголовное дело и теперь ему грозит тюремный срок. При этом Кадыров младший заявил, что счел бы за честь наказание за это избиение.

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

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#наказание
#кадыров
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#избиение
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Иеромонах Никон не увидел страшного в праздновании православными Нового года
13 декабря 2023, 20:26

Фото: istockphoto.com/DmitriiSimakov

Эконом Богородице-Смоленской Зосимовой пустыни Александровской епархии Иеромонах Никон (Белавенец) заявил, что православным вполне нормально и уместно отмечать Новый год.
Такой точки зрения он придерживается несмотря на то, что Новым годом фактически заменили традиционное в царской России Рождество.

«Человечество живёт определёнными годовыми периодами и нет ничего плохого в том, чтобы отметить наступление одного из них. Другое дело, что устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно. Мы же знаем, что празднование Нового года порой сопровождается обильными возлияниями и перееданием. Да и на Рождество у нас отмечают порой так, что уж лучше бы вообще не отмечали», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Иеромонах Никон.

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#православие
#новый год
#праздник
#общество
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Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
13 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/Alexandra Dokuchaeva

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что камеры фиксации средней скорости не способствуют снижению аварийности на дорогах.
Так он прокомментировал сомнение МВД РФ по поводу идеи штрафовать водителей за превышение «средней скорости» и выразил поддержку такой позиции ведомства.

«Видеокамеры давно перестали у нас быть средством профилактики аварийности в следствии нарушения требований правил дорожного движения. <…> Статистика и анализ аварийности – две разные составляющие. Не факт, что это могло случиться из-за превышения скорости. Это может сделать водитель, который после того, как изнасиловал всех имеющихся под капотом лошадей, , разогнался до 250 км/ч и резко решил сбросить скорость до 20 км/ч, чтобы уменьшить среднюю скорость, чем создал аварийный прецедент. Тут важно понять, кто больше создает опасность ДТП на дороге», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#водитель
#статистика
#видеонаблюдение
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Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус
13 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

В Санкт-Петербурге готовится распоряжении о присвоении зданию Приморского рынка охранного статуса.
Историк советской архитектуры Дмитрий Гусаров отметил, что здание, построенное ещё в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Олега Голынкина и Льва Хидекеля, является памятником советского неоклассицизма.

«Самым ярким его элементом, безусловно, является разбивка на три части и световые фонари в сводах треугольного сечения. В то же время здание украшает декоративное оформление: колонны, множество барельефов и полуциркульные арочные окна во фронтонах. Если бы не скульптурное оформление – головы быков, гирлянды фруктов, рыба и бараны в дверях – трудно было бы угадать в этом здании облик рынка» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гусаров.

Отмечается, что аналогичное распоряжение готовится и по дому-мастерской скульптора Михаила Аникушина, построенному в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера. По словам эксперта, это здание ценно тем, что оно является ярким произведением модернизма.

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#здание
#архитектура
#санкт-петербург
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«Если б я был султан»: Кадыров раскрыл свое отношение к многожёнству
Кадыров: четыре жены – это счастье
13 декабря 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иметь четыре жены является счастьем для мужчины. Так он ответил на вопрос о многоженстве в ходе прямой линии.
«Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», - ответил Кадыров.

Кроме того, в рамках прямой линии чеченский лидер также заявил, что намерен отдохнуть и взять отпуск в конце текущего года, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде. Так он ответил на вопрос о своем здоровье.

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#счастье
#мужчина
#мир
#кадыров
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Жители Подмосковья с 16 по 31 декабря смогут срубить ёлку в двух лесных питомниках
13 декабря 2023, 19:06

Фото: Istockphoto / Zakharova_Natalia

В Подмосковье с 16 по 31 декабря проведут акцию «Ель домой – всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Акцию мы проводим в пятый раз. Специально для неё подготовлены новогодние плантации. Помимо радости от приобретения ёлочки к Новому году, мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений», – сказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Любой желающий сможет самостоятельно срубить ёлку в двух лесных питомниках - в Дмитровском и Сергиево-Посадском. Так, срубить ель до метра можно за 480 рублей, до 1,5 м – за 660 рублей. А чтобы забрать двухметровую ель, нужно будет заплатить 1 440 рублей. 
 
Перед тем, как приехать в питомник, необходимо связаться со специалистом и согласовать время, а также уточнить наличие ёлки необходимого размера. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Шувалов: В Москве ожидается плюсовая температура
13 декабря 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что уже в это воскресенье, 17 декабря, в Москве может подняться температура до плюсовых значений.
И это несмотря на то, что все остальные дни в столице будет снегопад, а в пятницу сугробы могут достичь 10-15 см.

«Фронтальная зона на стыке двух атмосферных вихрей будет активизироваться, сильные осадки в виде снега обрушатся на Россию. Значительная их часть выпадет в южных регионах. Но снег прогнозируется и в северных районах, включая Москву, Владимир, Иваново и Ярославль. Наиболее сильные снегопады ожидаются к концу недели. В столице высота сугробов составит порядка 10-15 см. Столбики термометров будут показывать 4-9°C мороза, а в воскресенье нас ждёт резкое потепление и оттепель», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.

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Исследование: Мужчины стали чаще записываться на маникюр
13 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Anna Derzhina

Исследование «Фитмоста» показало, что россияне в этом году стали больше внимания уделять уходу за собой, а мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр.
«Мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр ― объем бронирований вырос на 270% и 348% соответственно. В два раза вырос спрос на маникюр, лазерную эпиляцию и стрижку», — приводит Газета.ру комментарии специалистов.

Кроме того, среди россиян популярны йога, растяжка, функционалка, а также фитбоксинг и пилатес. Также на 88% вырос спрос на массаж в 2023 году.

Аналитики указали, что россияне не забывали и про танцы, среди которых наиболее популярными у наших сограждан стали стрип-пластика, хай хилс и пол-денс.

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#мужчины
#спрос
#россияне
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Детский омбудсмен Мишонова напомнила правила безопасного катания с горок
13 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / urtaeva_alla

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей напомнить детям правила безопасного катания с корок на «ватрушках», снегокатах, лыжах и санках. Это необходимо, чтобы зимние забавы обошлись без травм и трагедий, отметила детский омбудсмен.
«Горка должна быть без неровностей, трамплинов, любых препятствий – кустов, деревьев, пней, труб, лавочек и заборов. Склон не должен выходить на проезжую часть и водоёмы. Даже если дети обычно не доезжают до опасного места, при определённых обстоятельствах это может произойти. Например, в морозную погоду тюбинги едут быстрее и дальше», – написала Мишонова в телеграм-канале «Осторожно, дети». 
Она напомнила, что ватрушки неуправляемы. Малейшая неровность меняет их траекторию, и даже кочка может стать для них трамплином.  Кроме того, кататься с детьми можно только на оборудованных трассах, заключила уполномоченный. 

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#московская область
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Замглавы Росавиации Бахарев снят с должности
13 декабря 2023, 18:10

Фото: iStock/BernardaSv

Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев уволен со своей должности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Бахарев отвечал в ведомстве за вопросы транспортной безопасности. Постановление о его увольнении было 12 декабря. По информации Shot, к работе заместителя Дмитрия Ядрова возникли вопросы из-за некоторых нарушений.

Бахарев был заместителем главы Росавиации с 2020 года. До этого он также замещал генерального директора авиакомпании «Россия».

Ранее в Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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