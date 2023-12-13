«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, счел бы за честь понести за это наказание. Об этом он заявил во время прямого эфира.
«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал Кадыров.
Он также отметил, что суд не принял решение о наказании его сына, значит и чеченские власти этим заниматься не должны.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
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Элина Позднякова