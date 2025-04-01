Илон Маск заявил, что выделил матери своего ребенка $2,5 млн

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина назвала россиянам самые выгодные направления для отдыха летом. Одним из лучших мест для экономного, но приятного путешествия она назвала Турцию, беседуя с «Лентой.ру».