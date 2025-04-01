Илон Маск заявил, что выделил матери своего ребенка $2,5 млн

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Американский миллиардер Илон Маск передал Эшли Сент-Клер, матери своего предполагаемого 13-го ребенка, 2,5 млн долларов. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Я не знаю, мой это ребенок или нет, но не против выяснить это», — пояснил предприниматель.
Он добавил, что ежегодно будет перечислять активистке 500 тыс долларов.
26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер в феврале сообщила, что родила ребенка от бизнесмена. По ее словам, малышу уже пять месяцев.
Сам Илон Маск удивленно отреагировал на сообщения о рождении еще одного ребенка.
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Екатерина Коршунова