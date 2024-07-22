Индия эвакуировала тысячи своих студентов из Бангладеш

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Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский МИД.
Уточняется, что также были эвакуированы граждане Непала, Мальдив и Бутана. Посольство в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями для обеспечения безопасности граждан Индии.
Ранее верховный суд Бангладеш своим решением отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков в городах государства. Спустя некоторое время в республике был введен комендантский час.
Протесты продолжаются уже несколько недель. Митингующие выходили на улицы с палками, арматурой и камнями.
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Ранее верховный суд Бангладеш своим решением отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков в городах государства. Спустя некоторое время в республике был введен комендантский час.
Протесты продолжаются уже несколько недель. Митингующие выходили на улицы с палками, арматурой и камнями.
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Екатерина Коршунова