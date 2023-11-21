Info24: На новую 100-рублёвую купюру не станут добавлять новые регионы России

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На новую сторублёвую купюру, которая появилась в обороте в 2023 году, не будут добавлять изображения новых регионов. Об этом пишет 21 ноября портал Info24 со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Издание обратило внимание, что в правом верхнем углу обновленной банкноты изображена карта России без новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, присоединенных к России в конце октября 2022 года.
Как пояснили в Банке России, дизайн купюры разработали ещё в 2021 году — до начала специальной военной операции на Украине и последующих территориальных изменений — и сейчас «речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идёт».
16 октября Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте. Тысячная купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обороте — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.
После этого в РПЦ заметили, что на ней изображена башня с полумесяцем, а на здании бывшей церкви на той же купюре, в котором сейчас музей, креста нет. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации Владимир Легойда сказал, что «следует подходить тщательнее» к выбору изображений для купюр. В этих условиях Центробанк принял решение приостановить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.
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Как пояснили в Банке России, дизайн купюры разработали ещё в 2021 году — до начала специальной военной операции на Украине и последующих территориальных изменений — и сейчас «речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идёт».
После этого в РПЦ заметили, что на ней изображена башня с полумесяцем, а на здании бывшей церкви на той же купюре, в котором сейчас музей, креста нет. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации Владимир Легойда сказал, что «следует подходить тщательнее» к выбору изображений для купюр. В этих условиях Центробанк принял решение приостановить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.
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Артем Путинцев