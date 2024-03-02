Инстасамка объяснила отмену своих концертов

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Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) опровергла в Telegram-канале утверждения о том, что отменила концерты по просьбам активистов.
Зотеева утверждает, что не было никаких ограничений на ее выступления из-за содержания ее музыки. Она отменила мероприятия самостоятельно, не удовлетворившись форматом сольных концертов.
1 марта канал Telegram-канал Mash сообщил о том, что концерты Инстасамки уже отменены в ряде регионов после жалоб активистов, которые раскритиковали исполнительницу за содержание и аморальность в текстах.
26 февраля Mash также сообщил, что у Инстасамки требуют 150 миллионов рублей в качестве моральной компенсации из-за ее заявления о том, что «психологи — это обман». Она считает, что психологи зарабатывают на людях, которые могут сами справиться со своими проблемами.
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«Я хочу подарить вам нечто более значимое, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому „RICH WITCH“, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — заявила артистка.
26 февраля Mash также сообщил, что у Инстасамки требуют 150 миллионов рублей в качестве моральной компенсации из-за ее заявления о том, что «психологи — это обман». Она считает, что психологи зарабатывают на людях, которые могут сами справиться со своими проблемами.
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Артем Кузьмин