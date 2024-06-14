Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов

Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов

14 июня 2024, 19:29
Фото: Istockphoto / xiao zhou

Фото: Istockphoto / xiao zhou

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье заметили испанских слизней, опасных для человека и для урожая. Этот слизень – инвазивный для столичного региона вид, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Откуда взялись испанские слизни

Фото: Istockphoto / Wirestock

По словам специалиста, оранжевого слизня завезли около 10 лет назад, скорее всего, с посадочным материалом из европейских питомников.


«Оценить его влияние на нашу экосистему в полной мере пока невозможно, так как ещё нет комплексных научных исследований. Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве пока не приходится. Наши зимы, в отличие от европейских, для них жёсткие. В холодное время выживают далеко не все слизни», – рассказал Кунафин РИА Новости.
По другим предположениям, испанских слизней завезли с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть, возможно, попала в природу из домашних террариумов.

Опасность для человека и урожая

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko

Оранжевые испанские слизни отличаются прожорливостью, активно размножаются и угрожают урожаю овощей и фруктов. Кроме того, из-за своей всеядности они являются переносчиками паразитов, вирусов и бактерий, вызывающих в том числе менингит.

Как отметила садовник Ботанического сада МГУ Мария Цикура, испанский слизень – брюхоногий моллюск отряда лёгочных улиток. Длина тела взрослой особи может достигать 12 см, а окрас варьируется от коричневого до ярко-оранжевого. По словам Цикуры эксперта, это главный вредитель Европы.
«Нашествие испанского слизня опасно и для человека. Из-за своих пищевых пристрастий он становится переносчиком различных инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминты и нематоды», – пояснила эксперт РИАМО.

Как бороться с испанскими слизнями

Фото: Istockphoto / Ryhor Bruyeu

Размножение оранжевых испанских слизней в подмосковных огороды можно остановить собственными силами, рассказал «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Для борьбы со слизнями нужно в первую очередь навести порядок на участке, чтобы не было ни сорняков, ни запущенных мест. Канавы должны быть окошены, так как заросли сорняков – заповедник для слизней. Там они размножаются, откармливаются и расползаются по всему участку и повреждают всё, что попадётся на пути», – предупредил Туманов.
Для борьбы со слизнями можно расставить ловушки, продолжил садовод.

«Надо прикопать консервную банку, налить в неё немного воды, а лучше пива. Слизни чувствуют этот запах и собираются там днём. Дело в том, что днём слизень активно ползать не может, он теряет слизь. Поэтому в солнечный день он ищет укрытие и заползает туда. А ловушки – лучшее укрытие. Днём их надо регулярно проверять, выбирать оттуда слизней и уничтожать», – посоветовал собеседник «Радио 1».
Можно использовать и отравленные приманки. Однако не стоит делать их самостоятельно – лучше купить в магазине.

«Имейте в виду, что эта приманка – высокого класса опасности и для теплокровных, поэтому работайте в печатках и раскладывайте её так, чтобы кошки, собаки и птицы не могли её попробовать, потому что они могут отравиться», – отметил Туманов.
Можно использовать и такие методы, как «ночная охота».

«Слизни – каннибалы, и своего собрата они съедят с огромным удовольствием. Это можно использовать, чтобы их уничтожать. Если вы выходите ночью с фонариком, давите на дорожке этих слизней, то на это место через 10-15 минут сползутся ещё несколько. Вы их хватаете и давите», – заключил эксперт.
Некоторые дачники советуют разводить кур и уток, чтобы птицы помогли избавиться от вредителей естественным путём.

Читайте также:

В 30 парках Подмосковья завершился проект «Общественный огород»

Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог

Подмосковные дачники и продавцы могут сдать на переработку яблоки и арбузы
#огород
#сад
#садовод
#подмосковье
#московская область
Для жителей Подмосковья составили список автобусных маршрутов к грибным местам
14 июня 2024, 19:46

Фото: Istockphoto / Marco_de_Benedictis

В Московской области стартовал летний грибной сезон. Подмосковный Минтранс выложил список маршрутов общественного транспорта, на котором можно добраться до мест тихой охоты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ориентиром для грибников могут служить железнодорожные станции, до которых можно доехать на пригородных поездах и на автобусах. Больше всего грибов в этом году заметили у станций Белорусского направления, таких как Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. Там растут подосиновики, подберёзовики и белые грибы. До некоторых станций можно доехать и на восьми автобусных маршрутах.

Второе направление сбора грибов – Волоколамское. Добраться до грибных мест можно, доехав до остановки «Станция МЦД Опалиха». Туда следуют пять маршрутов.

В Наро-Фоминском округе грибные места расположены у станции Победа, до которой можно доехать автобусами маршрута №55.

В Подольске тоже есть хорошие места для сбора грибов – доехать туда можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах пяти маршрутов.

Список всех маршрутов можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Читайте также:

Грибной сезон в Подмосковье: какие грибы собирать, где их найти и как не отравиться

Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья

В подмосковных лесах заметили новые грибы
#автобусы
#минтранс мо
#транспорт
#грибы
#грибники
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову
14 июня 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя. В нём содержится запрос о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Бывшему замминистра, курировавшему в оборонном ведомстве работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Изначально он был арестован до 23 июня.

По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Ему вменяю в вину получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам экс-замминистра вину не признаёт.

Читайте также:

По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников

Мосгорсуд не освободил из СИЗО замминистра обороны Иванова

Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова
#арест
#обвинение
#новости
#рф
#суд
#министерство
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии задержан бывший вице-губернатор Кемеровской области Дмитрий Чиракадзе
14 июня 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

В Италии местные правоохранители задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Он проходит по делу об организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
О задержании Чиракадзе по обвинению в организации побега Артёма Усса сообщили итальянские издания L'Unione Sarda и Corriere della Sera. Как пишут журналисты, на Чиракадзе вышли после того, как один из арестованных членов группы, помогавшей Уссу в побеге, рассказал следователям, что за помощью к нему обратилась жена Усса Марина Ягодина и гражданин России, называвший себя Димой. Ягодина в 2023 году была также помещена под домашний арест в Италии, но смогла вылететь в Россию за несколько дней до побега мужа.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли его в закупке подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также в незаконных сделках и отмывании денег. Из-под домашнего аресты сын красноярского экс-губернатора сбежал после того, как миланский суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Свой побег Усс объяснил тем, что не верит в американское правосудие.

Читайте также:

В Италии арестовали вероятного пособника в побеге Артема Усса

В Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии

В США пообещали вознаграждение за информацию о местонахождении Артема Усса
#суд
#сша
#арест
#журналисты
#сын
#италия
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире капитально отремонтируют коллектор очистных сооружений
14 июня 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт сбросного коллектора очистных сооружений проведут в деревне Терново-1 городского округа Кашира, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1». Протяжённость составляет 1871 погонный метр» — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота: 92 миллиона 703 тысячи 617 рублей 78 копеек. Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного бюджета и бюджета округа. Заявки принимаются до 27 июня.

Капитальный ремонт коллектора должен быть завершён в 2025 году.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов проверил состояние водозаборных узлов округа

В Кашире заработала новая электроподстанция

Дорогу в посёлке Большое Руново ждёт ремонт
#капитальный ремонт
#капремонт
#очистные сооружения
#кашира
#комитет по конкуретной политике мо
#торги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступине выявили виновного в сбросе строительного мусора на чужой участок
14 июня 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Личность водителя самосвала, нелегально сбрасывающего строительный мусор на чужой участок в селе Ивановское городского округа Ступино, удалось установить в ходе контрольного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалобу на организацию нелегальной свалки подали местные жители. В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом «КамАЗ», сбрасывал отходы. Нарушителя привлекли к административной ответственности», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Предупреждение получила и владелица участка, так как она не обеспечила сохранность земель: участок был не огорожен и никак не защищён от въезда мусоровоза.

В министерстве напомнили, что ответственность за состояние и целевое использование земли несёт её владелец, и в случае нарушений ему грозят крупные расходы.

Читайте также:

В Подмосковье остановили строительство дороги в природоохранной зоне

В Химках ищут источник загрязнения земли стоками

Ущерб от нелегальной свалки в Ленинском округе оценили в 19 млн рублей
#ступино
#земельные участки
#свалка
#строительный мусор
#минэкологии мо
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв анонсировал выход на подмосковные маршруты 40 новых автобусов
14 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Новые транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щёлково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский и Талдомский.
Комфортабельные ЛиАЗы 5292 созданы на Ликинском автобусном заводе городского округа Орехово-Зуевский. Это низкопольный автобус большого класса для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки.

«Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом в Подмосковье. Ежедневно на маршруты Мострансавто выходят почти 5 тыс. единиц техники. Основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов, именно их мы и стараемся закупать. На днях шести нашим межрайонным транспортным предприятиям передали 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году поставят ещё 310 таких машин», – пояснил Воробьёв.
В салонах новых автобусов с 32 до 41 увеличено количество посадочных мест. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. В салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать на городских и на пригородных маршрутах.

Такие автобусы вмещают 100 пассажиров. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов. В салоне выделены специальные места для инвалидных колясок.

До конца лета запланирована поставка ещё 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.

Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье в этом году обновят 30 социальных учреждений и переоснастят 44

Андрей Воробьёв поздравил сограждан с Днем России: главное богатство Подмосковья — люди

Воробьёв рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#автобусы
#андрей воробьёв
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок
14 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Кардиолог Александр Савостин из Шатуры получил сертификат на земельный участок, документ врачу вручил заместитель главы округа Василий Косолапов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Получение сертификата по программе губернатора очень мотивирует на дальнейшую активную и качественную работу в родном округе. Благодарю за поддержку шатурскую администрацию», — сказал Савостин.
Александр Савостин работает врачом уже более 40 лет. Он рассказал, что решение подать заявку на участие в губернаторской программе «Земля врачам» было принято на семейном совете. На полученном участке Савостин собирается построить дом.

В администрации напомнили, что с начала года в округе Шатура сертификаты на землю получили уже три медика.

Программа «Земля врачам» была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Читайте также:

В Подмосковье проверили использование более 50 тысяч земельных участков

Подмосковным врачам с начала года безвозмездно передали 90 участков земли

В Подмосковье с начала года обеспечили землёй более 500 многодетных семей
#земельные участки
#врач
#шатура
#земля врачам
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов
Адвокат Бурдюг: Ивлееву могут объявить банкротом и запретить выезжать за рубеж
14 июня 2024, 17:02

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После проведения резонанской голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.

Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» объяснил, что долг перед ФНС не является основанием для применения мер уголовного преследования Анастасии Ивлеевой, если она никого не обманывала.

«Российский правопорядок знает несколько мер, которые могут применяться к людям, попавшим в ситуацию, когда они должны какую-то крупную сумму денег. Это не является основанием для применения мер уголовного преследования, если такой человек никого не обманывал, то есть он не создавал долги путем обмана», — сказал эксперт.

Адвокат сообщил, что в этом случае также невозможно применить наказание в виде объявления человека иноагентом, поскольку иноагентом человек может стать в случае действий, направленных против целостности государства и конституционных ценностей.

По словам специалиста, единственное, что может быть применено в отношении Ивлеевой — меры гражданско-правовой ответственности.

«Такое лицо может быть объявлено банкротом и ограничено в выездах за рубеж. Могут быть наложены аресты и продано имущество: квартиры, автомобили, дачи. В данной ситуации, несмотря на всю скандальность происшествий и фигуры, закон не позволит по отношению к ней произвол. Она может быть привлечена только к гражданско-правовой ответственности, которая может быть очень неприятна», — сообщил эксперт.

Процедура взыскания долгов без банкротства, как сообщил Василий Бурдюг, может осуществляться в течение 3 лет, после чего будет заново возбуждаться новое исполнительное производство .
«А если речь идет о банкротстве, то оно может тянуться дольше, предельной границы не обозначено. Обычно это длится год-полтора, пока арбитражный управляющий не реализует имущество должника и не раздаст долги всем, кто на них претендует. Её неприятности могут длится от полутора до трёх лет», — объяснил адвокат.

Говоря о том, как это ситуация скажется на карьере известной блогерши, адвокат привёл в пример Дональда Трампа.

«Мы всегда настороженно относимся к людям, у которых есть пятно на репутации. Если мы выясняем, что он был ранее судим, то он попадает со знаком минус. У такого лица тёмные пятна в истории. Дела, связанные с банкротством, ставят барьер для привлечения банкрота в какие-то мероприятия, где с его стороны должна быть финансовая активность или добросовестные шаги. Это влияет на карьеру, безусловно. Но, например, Дональд Трамп трижды объявлялся банкротом, но стал президентом Америки. Видимо, это зависит от личных качеств человека тоже. Банкротство — это пятно, но его позволяет обойти предприимчивость самого банкрота», — заключил адвокат.

Читайте также:

Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для своих чипс Easy Peasy

Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»
#суд
#имущество
#дональд трамп
#долги
#закон
#адвокат
#фнс
#банкротство
#наказание
#мероприятия
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего
14 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК с начала года оформили более 28 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в подмосковном Минтранса со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
«Такая карта даёт возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Для этого необходим только небольшой залог. Услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях. За полгода чаще всего карту оформляли на Казанском направлении – 6,6 тыс. раз», – отметили в министерстве.
В Минтрансе добавили, что особым спросом сервис пользуется в разгар дачного и туристического сезонов.

Читайте также:

В Лобне стартовал первый проект подготовки машинистов ЦППК с многопрофильным колледжем

Более половины пассажиров ЦППК покупают билеты через цифровые сервисы

315 тыс. билетов ЦППК оформили с начала года по предварительным проездным документам
#транспорт
#минтранс
#цппк
#поезд
#электричка
#московская область
#подмосковье
#карта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф