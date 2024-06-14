Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов

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В телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье заметили испанских слизней, опасных для человека и для урожая. Этот слизень – инвазивный для столичного региона вид, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Откуда взялись испанские слизниФото: Istockphoto / Wirestock
По словам специалиста, оранжевого слизня завезли около 10 лет назад, скорее всего, с посадочным материалом из европейских питомников.
«Оценить его влияние на нашу экосистему в полной мере пока невозможно, так как ещё нет комплексных научных исследований. Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве пока не приходится. Наши зимы, в отличие от европейских, для них жёсткие. В холодное время выживают далеко не все слизни», – рассказал Кунафин РИА Новости.По другим предположениям, испанских слизней завезли с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть, возможно, попала в природу из домашних террариумов.
Опасность для человека и урожаяФото: Istockphoto / Alexandr Lebedko
Оранжевые испанские слизни отличаются прожорливостью, активно размножаются и угрожают урожаю овощей и фруктов. Кроме того, из-за своей всеядности они являются переносчиками паразитов, вирусов и бактерий, вызывающих в том числе менингит.
Как отметила садовник Ботанического сада МГУ Мария Цикура, испанский слизень – брюхоногий моллюск отряда лёгочных улиток. Длина тела взрослой особи может достигать 12 см, а окрас варьируется от коричневого до ярко-оранжевого. По словам Цикуры эксперта, это главный вредитель Европы.
«Нашествие испанского слизня опасно и для человека. Из-за своих пищевых пристрастий он становится переносчиком различных инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминты и нематоды», – пояснила эксперт РИАМО.
Как бороться с испанскими слизнямиФото: Istockphoto / Ryhor Bruyeu
Размножение оранжевых испанских слизней в подмосковных огороды можно остановить собственными силами, рассказал «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Для борьбы со слизнями нужно в первую очередь навести порядок на участке, чтобы не было ни сорняков, ни запущенных мест. Канавы должны быть окошены, так как заросли сорняков – заповедник для слизней. Там они размножаются, откармливаются и расползаются по всему участку и повреждают всё, что попадётся на пути», – предупредил Туманов.Для борьбы со слизнями можно расставить ловушки, продолжил садовод.
«Надо прикопать консервную банку, налить в неё немного воды, а лучше пива. Слизни чувствуют этот запах и собираются там днём. Дело в том, что днём слизень активно ползать не может, он теряет слизь. Поэтому в солнечный день он ищет укрытие и заползает туда. А ловушки – лучшее укрытие. Днём их надо регулярно проверять, выбирать оттуда слизней и уничтожать», – посоветовал собеседник «Радио 1».Можно использовать и отравленные приманки. Однако не стоит делать их самостоятельно – лучше купить в магазине.
«Имейте в виду, что эта приманка – высокого класса опасности и для теплокровных, поэтому работайте в печатках и раскладывайте её так, чтобы кошки, собаки и птицы не могли её попробовать, потому что они могут отравиться», – отметил Туманов.Можно использовать и такие методы, как «ночная охота».
«Слизни – каннибалы, и своего собрата они съедят с огромным удовольствием. Это можно использовать, чтобы их уничтожать. Если вы выходите ночью с фонариком, давите на дорожке этих слизней, то на это место через 10-15 минут сползутся ещё несколько. Вы их хватаете и давите», – заключил эксперт.Некоторые дачники советуют разводить кур и уток, чтобы птицы помогли избавиться от вредителей естественным путём.
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