IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки

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Программист-исследователь команды машинного обучения Мария Анисимова рассказала, что специальные системы и алгоритмы Антиспама могут распознавать около 100 млн нежелательных писем в сутки.
Благодаря этому, до пользователя не доходит нежелательная почта.
При этом, она подчеркнула, что такие системы регулярно дополнительно обучаются и обновляются.
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«Многие считают, что спам легко вычислить, так как он однообразный и скучный, но сегодня спамеры придумывают разные уловки, чтобы сместить внимание пользователей. Так, присылают письма о легких и быстрых заработках или с фишингом. Уловок очень много, все из них умеют определять ML-системы Антиспама. Алгоритмы анализируют всю поступающую информацию в письмах, затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз», — пояснила в беседе с Газета.ру Анисимова.
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