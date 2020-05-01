Иван Ургант станет гостем литературного вечера в поддержку фонда «Дом с маяком»

«Литературные вечера в «Доме с маяком» – новый проект благотворительного фонда «Дом с маяком». Это онлайн-встречи известными людьми. Они расскажут о книгах, которые их сильно впечатлили и пообщаются онлайн со зрителями. Стать участником встречи можно, сделав пожертвование в пользу фонда, сообщает «Агентство социальной информации».

1 мая в 19.00 в гостях у «Дома с маяком» актер театра и кино, теле- и радиоведущий Иван Ургант. Он расскажет об одной из своих любимых книг и прочтёт отрывок из нее. У зрителей будет возможность задать вопросы в чате.





Модератор встречи – литературный критик Галина Юзефович.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Более 650 семей находятся под его опекой и получают медицинскую, благотворительную, психологическую, социальную и юридическую помощь.