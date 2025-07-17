Из бюджета Петербурга выделили около 140 млн рублей развитие садоводств
В текущем году из бюджета Санкт-Петербурга по поручению главы города Александра Беглова выделено порядка 140 миллионов рублей на развитие инфраструктуры садоводств. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что в садоводствах живут 2,5 миллиона петербуржцев, а летом там отдыхают порядка 500 тысяч детей.
«Садоводы производят 550 тысяч тонн плодово-овощной продукции каждый год. 700 тысяч участков распределено в 3000 садоводческих некоммерческих товариществ. Они расположены на территории 172 муниципальных образований Петербурга и Ленобласти», — говорится в материале.
В этом году из городского бюджета выделили 138,5 миллионов рублей на развитие инфраструктуры садоводств, не считая дорог.
В прошлом году в садоводствах Петербурга и Ленинградской области построили и отремонтировали 160 тысяч квадратных метров дорог и мелиорации, 26 километров сетей электроснабжения и 24 километра сетей водоснабжения.
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