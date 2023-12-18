Из российских онлайн-кинотеатров пропал популярный новогодний фильм

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Новогодняя комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным и ряд других популярных фильмов пропали из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пользователи сервисов «Иви», «Кинопоиск» и Wink обнаружили, что фильм больше недоступен к покупке.
В «Иви» отметили, что это связано с истечением прав на показ, что произошло ещё в феврале этого года после ухода Disney из России. В компании подчеркнули, что пропажу россияне обнаружили не сразу, поскольку предпочитают смотреть этот фильм именно на новогодних праздниках.
Кроме того, из российских онлайн-кинотеатров пропали все фильмы о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Крепкий орешек» и «Духи Рождества».
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
В «Иви» отметили, что это связано с истечением прав на показ, что произошло ещё в феврале этого года после ухода Disney из России. В компании подчеркнули, что пропажу россияне обнаружили не сразу, поскольку предпочитают смотреть этот фильм именно на новогодних праздниках.
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Онлайн-кинотеатр «Иви» снова оштрафовали за отсутствие ограничения «18+» на фильмы об ЛГБТ*
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова