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Из российских онлайн-кинотеатров пропал популярный новогодний фильм

Фильм «Один дома» пропал из онлайн кинотеатров «Иви», «Кинопоиск» и Wink
18 декабря 2023, 14:15
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Новогодняя комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным и ряд других популярных фильмов пропали из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пользователи сервисов «Иви», «Кинопоиск» и Wink обнаружили, что фильм больше недоступен к покупке.

В «Иви» отметили, что это связано с истечением прав на показ, что произошло ещё в феврале этого года после ухода Disney из России. В компании подчеркнули, что пропажу россияне обнаружили не сразу, поскольку предпочитают смотреть этот фильм именно на новогодних праздниках.


Кроме того, из российских онлайн-кинотеатров пропали все фильмы о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Крепкий орешек» и «Духи Рождества».

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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