Из-за санкций россияне перестали покупать яхты

Жители и гости Московской области совершили более 10 млн поездок на арендованных электросамокатах в четвертый сезон кикшеринга. Число поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.