Из-за санкций россияне перестали покупать яхты

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Санкции повлияли на покупки яхт владельцами из России, рассказал в интервью РБК предприниматель, владелец Burevestnik Group (развивает в России яхт-клубы «Буревестник») и профессиональный яхтсмен Андрей Бойко.
По его словам, раньше «в спокойный год» россияне покупали за границей около тысячи яхт. В основном это были небольшие катера с бюджетом до $60 тыс., а суперъяхт покупали лишь около пяти в год.
Сейчас яхты из Европы и США полностью ограничены к поставкам — «в этом смысле торговый бизнес практически равен нулю», говорит Бойко. Бизнесмен признаёт: альтернатив западным яхтам не очень много, да и настроение для таких покупок у россиян сейчас сдержанное.
Впрочем, отметил Андрей Бойко, за прошедшие годы в страну было ввезено много флота, а интерес к «домашнему» яхтингу у россиян вырос.
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Сейчас яхты из Европы и США полностью ограничены к поставкам — «в этом смысле торговый бизнес практически равен нулю», говорит Бойко. Бизнесмен признаёт: альтернатив западным яхтам не очень много, да и настроение для таких покупок у россиян сейчас сдержанное.
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