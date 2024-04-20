«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина

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Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день корреспондент выходил в эфир с репортажем из горячей точки. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что в последнем репортаже Еремин показал, как бойцы ВС РФ на полигоне учатся сбивать дроны. Корреспондент рассказал, что когда эта машинка с прицепленным зарядом летит на заданную цель, то ощущения совершенно другие.
Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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