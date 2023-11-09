«Известия»: В Новосибирском военном училище готовят инструкторов для FPV-дронов

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом 9 ноября пишут «Известия».
В настоящее время, cогласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.
Программа обучения пилотов БПЛА состоит как из теоретических, так и из практических занятий. Перед тем, как отправить первый дрон с полигона в небо, студенты отрабатывают полеты на специальных симуляторах.
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Программа обучения пилотов БПЛА состоит как из теоретических, так и из практических занятий. Перед тем, как отправить первый дрон с полигона в небо, студенты отрабатывают полеты на специальных симуляторах.
«Минимум нужно налетать 40 часов на симуляторе, чтобы пересесть на боевой дрон. Если человек не обладает базовыми навыками, то с боевым дроном он просто не справится. Наши дроны развивают скорость до 200-300 км в час», — рассказал «Известиям» старший инструктор НВВКУ Иван.Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.
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Артем Путинцев