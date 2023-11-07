«Известия»: в РФ введут обязательный контроль состояния домов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Во втором чтении законопроекта, касающегося проведения технических обследований домов перед капитальным ремонтом, могут быть внесены поправки, предусматривающие новую меру для снижения износа жилищного фонда, пишут «Известия».
Эта мера включает в себя регулярный осмотр жилых зданий со стороны уполномоченных организаций, а также решение обнаруженных проблем управляющими компаниями (УК).
Предлагается ввести систему периодического эксплуатационного контроля, направленную на наблюдение за состоянием домов. Согласно информации издания, данные изменения могут быть внесены в законопроект к моменту его второго чтения.
На данный момент в России существует около 33,8 тысяч жилых домов, общая площадь которых составляет 10,4 миллиона квадратных метров, и они имеют статус аварийного жилья. Этот объем аварийного жилья увеличивается каждый год примерно на 2 миллиона квадратных метров.
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Предлагается ввести систему периодического эксплуатационного контроля, направленную на наблюдение за состоянием домов. Согласно информации издания, данные изменения могут быть внесены в законопроект к моменту его второго чтения.
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Артем Кузьмин