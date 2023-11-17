Известная детская блогерша Капри устала и ушла в порно

Фото: istock/fabioderby
Известная детская блогерша Лиззи Капри из США ушла в порно из-за усталости от детского контента.
Daily Star пишет, что 29-летняя Лиззи Капри приобрела известность в 2018 году, когда завела аккаунт на YouTube. Она занималась контентом, ориентированным на семейную аудиторию. Женщина обозревала игрушки, дурачилась и проводила шуточные научные эксперименты. Спустя 5 лет девушка устала от постоянных съемок детских роликов.
В марте девушка создала аккаунт на платформе OnlyFans, где выложила фото и видео сексуального характера.
Капри надеется заработать на новом контенте 500 тысяч долларов (44,3 млн рублей) до конца 2023 года.
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«Я достигла точки, когда поняла, что больше не хочу делать детский контент. Я взрослая женщина, мне не нравится бегать по слизи, играть в прятки и разводить беспорядок в доме ради видео», —заявила Капри.
«Мне пишут: «О, раньше мой сын смотрел на тебя, а теперь и я могу». Замечательно, что папам я все ещё интересна», —рассказывает блогерша.Некоторые матери её прежних подписчиков стали называть Капри пустышкой и сказали, что она использовала их детей для того, чтобы разбогатеть, а потом бросила. По словам блогерши, детские видео были для неё настоящим бременем.
Капри надеется заработать на новом контенте 500 тысяч долларов (44,3 млн рублей) до конца 2023 года.
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Мария Фирсова