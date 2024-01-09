Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям

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Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков, что следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Однако существует перечень товаров-исключений, которые содержат в своем составе спирт, но при этом не относятся к алкоголю. Ранее в него входило алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, сладкий пищевой лед с содержанием спирта и иные продукты. Теперь же, согласно решению кабмина, их исключили из перечня.
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