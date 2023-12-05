Кадеты из Каширы стали участниками форума «Патриот — это я»

Фото: администрация городского округа Кашира
1 декабря в Доме правительства Московской области традиционно прошёл межрегиональный военно-патриотический Форум «Патриот — это Я».
На форуме собрались представители кадетских и военно-патриотических объединений Московской и Ленинградской областей, а также ребята из ЛНР.
От городского округа Кашира на форум пригласили представителей кадетских казачьих классов МБОУ «СОШ с УИОП №7».
В начале мероприятия для всех участников организовали квест. Нужно было показать начальную военно-спортивную подготовку и написать письмо солдатам на СВО, а также пройти испытания по готовности к лётной профессии, освоить курс молодого спасателя.
В финале форума состоялось торжественное собрание, в рамках которого перед кадетами выступили военкоры, участники СВО и лидеры военно-патриотических движений. И в завершении для участников форума прошёл концерт.
Ранее встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября. Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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От городского округа Кашира на форум пригласили представителей кадетских казачьих классов МБОУ «СОШ с УИОП №7».
В финале форума состоялось торжественное собрание, в рамках которого перед кадетами выступили военкоры, участники СВО и лидеры военно-патриотических движений. И в завершении для участников форума прошёл концерт.
Ранее встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября. Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Мария Фирсова