Калининградцев, сбежавших с оружием из зоны СВО, повторно приговорили

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Апелляционный суд отклонил повторное обращение адвоката калининградцев, ранее сбежавших из зоны проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Сторона защиты обвиняемых обратилась в суд с просьбой предоставить дезертирам лично участвовать в рассмотрении их жалоб, однако такой возможности им не предоставили.
Военные покинули зону боевых действий в 2022 году. Под видом гражданских лиц они оставили расположение части. В настоящее время дезертиры находятся в исправительной колонии №13 в поселке Славяновка. Беглецы получили от шести до семи лет колонии строгого режима.
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