Каширянка Бакотина победила на Международном экологическом форуме

Фото: администрация городского округа Кашира
В кинотеатре «Космос» ВДНХ состоялась церемония награждения победителей конкурса детского творчества.
Он проходил в рамках II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей 2023». В мероприятии участвовали представители разных российских регионов.
Участники из городского округа Кашира выполнили творческие работы, среди которых были рисунки, фото- и видеорепортажи, костюмы из бросового материала, а также экоподелки, исследовательские проекты.
На вручении наград в столицу вместе с педагогами приехала Виктория Бакотина из Детского экологического центра. Она стала победительницей в двух номинациях конкурса: «ЭкоМода» и «Экобезопасность».
Ранее в Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву». Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.
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Участники из городского округа Кашира выполнили творческие работы, среди которых были рисунки, фото- и видеорепортажи, костюмы из бросового материала, а также экоподелки, исследовательские проекты.
Ранее в Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву». Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.
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Мария Фирсова