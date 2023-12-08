Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ

Фото: телеграм-канал Станислава Каторова
Станислав Каторов досрочно сложил полномочия главы городского округа Реутов и стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Каторов назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Такое решение принял сегодня Совет депутатов округа после добровольного сложения с себя полномочий врио главы Эдуарда Арадушкина», – говорится в сообщении.Временно исполнять обязанности главы Реутова назначен первый замруководителя муниципалитета Филипп Науменко.
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