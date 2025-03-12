Казахстанский видеосервис комика Руслана Белого* не приносит прибыли

Руслан Белый* (Фото: Инстаграм** @ruslan_belyy_)
Комик Руслан Белый* после отъезда из РФ открыл собственный бизнес — платную площадку для публикации выступлений стендаперов Concert Place он зарегистрировал в Казахстане. Об этом информирует «Постньюс».
Уточняется, что сервис стендапера оказался безуспешным. По данным «Постньюс», за весь прошлый год Белый* получил с дистрибуции концертов через него порядка 3,6 млн рублей.
Комик, который уехал из России сразу после начала спецоперации на Украине, зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью Concert Place в Алма-Ате в феврале 2023 года. Согласно информации из отчетов, в 2023 году Белый* заплатил налогов всего на 24 тыс тенге (4,6 тыс рублей) , а в 2024 году, когда стендапер стал публиковать записи концертов, — 551 тыс тенге (110 тыс рублей).
Примечательно, что артист мог зарегистрировать бизнес в Казахстане из-за выгодного налогового режима. Так, налог на прибыль составляет 3%, а доход Concert Place в 2023 году был равен 155 тыс рублей, в 2024-м — 3,6 млн рублей.
Если сравнить заработанную комиком сумму за прошлый год с доходами других шоуменов, то указанная прибыль может показаться очень незначительной.
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*Признан в РФ иноагентом
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Комик, который уехал из России сразу после начала спецоперации на Украине, зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью Concert Place в Алма-Ате в феврале 2023 года. Согласно информации из отчетов, в 2023 году Белый* заплатил налогов всего на 24 тыс тенге (4,6 тыс рублей) , а в 2024 году, когда стендапер стал публиковать записи концертов, — 551 тыс тенге (110 тыс рублей).
Примечательно, что артист мог зарегистрировать бизнес в Казахстане из-за выгодного налогового режима. Так, налог на прибыль составляет 3%, а доход Concert Place в 2023 году был равен 155 тыс рублей, в 2024-м — 3,6 млн рублей.
Если сравнить заработанную комиком сумму за прошлый год с доходами других шоуменов, то указанная прибыль может показаться очень незначительной.
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*Признан в РФ иноагентом
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова