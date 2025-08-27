«Кешбэк за здоровье»: Россиянам предложили льготы за отказ от алкоголя и сигарет

27 августа 2025, 17:57

В России предложили ввести финансовые льготы за отказ от алкоголя и табака

Фото: Istock/Vyacheslav Dumchev

Организация «Зов народа» предложила ввести в России систему финансового поощрения для граждан, ведущих здоровый образ жизни. Инициатива, названная «Кешбэк за здоровье», направлена в Правительство и Госдуму.





Согласно предложению, подробности которого общественники рассказали Life.ru, россияне, официально подтвердившие отказ от алкоголя и табака справкой от нарколога или терапевта, смогут претендовать на налоговые вычеты, льготные условия по кредитам, повышенные проценты по банковским вкладам, а также скидки на полисы ОСАГО и каско. Реализовать это предполагается в партнёрстве с банками и страховыми компаниями.



Финансирование программы предлагается осуществлять за счёт акцизов на сигареты и алкоголь, а также средств нацпроекта «Укрепление общественного здоровья». По задумке инициаторов, это будет способствовать оздоровлению нации и снижению смертности.

