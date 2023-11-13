Киево-Печерская лавра переходит на новый православный календарь

Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на летоисчисление по новоюлианскому календарю, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.