Китайцев будут наказывать за немытую посуду и фекалии во дворе

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Власти КНР ввели штрафы за «нецивилизованное поведение», сообщает издание South China Morning Post. По данным издания, решено бороться за моральный облик жителей и наказывать их за немытую посуду, незаправленную постель, а особенно — за сидение на корточках во время еды и наличие неубранных фекалий во дворе. Следить за этим должны будут специальные патрули.
Отмечается, что одна из задач штрафов — «трансформация вредных привычек». Для этого уплаченные нарушителями деньги будут реинвестировать, приобретая на них веники или тазы для мытья полов.
Как пишут журналисты SCMP, подобные инициативы властей Поднебесной вызвали весьма ожесточённые споры у населения. Многие считают, что в их жизнь «чрезмерно вмешиваются», однако чиновники объясняют, что главная цель подобных штрафов — решить проблемы с гигиеной в китайских провинциях.
Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары, а также показывают, что их семьи не страдают от голода.
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Как пишут журналисты SCMP, подобные инициативы властей Поднебесной вызвали весьма ожесточённые споры у населения. Многие считают, что в их жизнь «чрезмерно вмешиваются», однако чиновники объясняют, что главная цель подобных штрафов — решить проблемы с гигиеной в китайских провинциях.
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Артем Путинцев