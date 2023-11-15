Клименко призвал РКН додавить онлайн-казино

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Роскомнадзору следует заняться блокировками онлайн-казино и додавить их деятельность до конца.
«Сегодня уже не такая ситуация, какой она была несколько лет назад, когда рекламу этих онлайн-казино крутили круглые сутки все, кому не лень. Но этого демона не додавили. Сняв остроту проблемы, в РКН, видимо, просто поставили «галочку» и занялись более важными делами. Но этого недостаточно: онлайн-казино должны исчезнуть», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
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Мелисса Тимофеева