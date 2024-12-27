Коммунальные системы Московской области рассказали об итогах 2024 года

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В дирекции коммунальных служб Московской области прошло мероприятие, посвящённое итогам работы компании за 2024 год. Генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков выразил благодарность коллективу за профессионализм и провёл совещание с руководством, на котором были определены задачи на 2025 год, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Совместными усилиями 10 филиалов, расположенных в 7 городских округах Восточного Подмосковья, было устранено более 3000 технологических инцидентов на сетях холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Важно отметить, что произошло увеличение зоны ответственности предприятия в части теплоснабжающего комплекса и присоединения двух филиалов городского округа Павлово-Посадский», — отметил Игорь Берняков.За текущий год филиалы ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» успешно устранили 3164 технологических инцидента на сетях коммунальной инфраструктуры в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Богородском, Лосино-Петровском, Шатурском, Электросталевском городских округах. Также были проведены работы на магистральном водоводе филиала «Восточная система водоснабжения» и канализационном коллекторе Егорьевск-Воскресенск.
В рамках проведённых мероприятий было устранено 2876 утечек на сетях холодного водоснабжения, 171 утечка на теплосетях и 117 утечек на сетях водоотведения. Кроме того, в течение 2024 года было устранено 13 204 засора в системе канализации. Сотрудниками предприятия было обработано более 9 000 обращений от жителей и управляющих компаний.
«В 2025 году ГУП МО "КС МО" планируется провести капитальный ремонт более 45 объектов коммунальной инфраструктуры в городских округах Московской области. Особое внимание уделяется восстановлению и поддержанию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе на территории Новоазовского муниципального округа ДНР. Организация продолжает работать в интенсивном режиме, обеспечивая надёжность и бесперебойную эксплуатацию всех объектов», — сообщил Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
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