Коммунальные службы городского округа Пушкинский готовятся к зимнему сезону

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Коммунальные службы городского округа Пушкинский уже готовы к зимнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
С 2022 года «Пушгорхоз» начал закупать новую технику. Всего было приобретено 75 единиц автотранспорта, среди них мини-погрузчики «Ant-1000», фронтальные погрузчики «Амкодор-332», оснащенные челюстными ковшами с обратным захватом и большими мощными щётками, а также грузопассажирские автомобили «Газель».
Вся эта техника, по словам директора МКУ «Пушгорхоз» Николая Михайлина, была распределена по крупным муниципальным учреждениям округа. Организация также приобрела два экскаватора-погрузчика российского производства и большой уличный пылесос.
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Вся эта техника, по словам директора МКУ «Пушгорхоз» Николая Михайлина, была распределена по крупным муниципальным учреждениям округа. Организация также приобрела два экскаватора-погрузчика российского производства и большой уличный пылесос.
«Перед началом зимы пускаем машинистов на технике и трактористов по узким дорожкам и тротуарам. Так они проходят обучение по качественной работе на маршрутах. Сейчас всё оцифровано, каждый трактор подключен к системе ГЛОНАСС, и диспетчер видит, как техника проходит маршрут», — подчеркнул Михайлин.Сейчас округ обслуживает 103 единицы самодвижущейся техники.
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Екатерина Шмакова