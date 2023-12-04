Корональная дыра атаковала Землю: для кого опасны магнитные бури, как спастись

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Магнитосфера Земли только начала приходить в норму после минувших магнитных бурь, как вдруг гигантская корональная дыра на Солнце атаковала оболочку планеты. Что означает космическое явление, приведут ли дыры на Солнце к ухудшению самочувствия, и что делать метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».
Корональные дыры на Солнце 2023
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
Специалисты обеспокоены предстоящим геоштормом, так как он может привести к серьезным магнитным бурям.
Магнитные бури в декабре 2023
Сильная геомагнитная активность ожидается с 4 по 7 декабря 2023 года, ее мощность составит 7-8 баллов. В научном сообществе предупредили, что магнитная буря будет сопровождаться полярным сиянием, которое смогут увидеть жители Центральной России. Чтобы наблюдать за явлением, нужно отправиться в отдаленное от искусственного освещения место.
Магнитные бури: на кого влияют
В группу риска входят маленькие дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболевания сердца. В периоды космической активности, у восприимчивых людей начинает болеть голова, обостряются мигрени, наблюдаются резкие скачки давления, упадок сил, бессонница, ломота в суставах.
Врачи рекомендуют также особенно беречь себя в периоды геошторма беременным женщинам. Наибольший вред магнитные бури могут нанести тем, кто страдает от болезней сердца.
Как пережить магнитную бурю
Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда. Также нужно больше находиться на свежем воздухе и свести к минимуму пользование электронными устройствами, смартфонами, компьютером и т.д.
Магнитные бури в декабре 2023
За три осенних месяца текущего года на Землю обрушилось более 15 солнечных вспышек, сопровождающихся сильными магнитными возмущениями. Ученые выяснили, что периоды солнечной активности наблюдаются один раз в 11 лет. Такие явления являются нормой, и поводом для беспокойства было бы их отсутствие.
В декабре 2023 года сильные магнитные бури также придут на Землю 8, 18 и 26 числа. Ожидается, что это будут сильные возмущения мощностью 4 балла из 9 возможных.
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