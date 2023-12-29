Красную площадь закроют на Новый год

Фото: iStock/Olga Nazarova
Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 по московскому времени 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.
По информации источника, доступным для посещения останется ГУМ-каток. Он будет работать по штатному расписанию.
Если вы решите прогуляться в новогоднюю ночь, то советуем утеплиться. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов.
Ранее сообщалось, что городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. На Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. При этом 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут осуществлять перевозки до 03.30 и 16 продолжат курсировать для горожан всю ночь.
Читайте также:
Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Если вы решите прогуляться в новогоднюю ночь, то советуем утеплиться. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов.
Читайте также:
Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Екатерина Коршунова