Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы

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25 февраля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.Со стороны Тамани образовалась автомобильная пробка. На 18:00 по Москве в очереди находилось около 200 транспортных средств. А с керченской стороны стояли около 95 автомобилей. Дополнительной информации задержке транспортных средств не было.
Крымский мост является важнейшим транспортным объектом, соединяющим Крымский полуостров с материковой частью Росийской Федерации. Он был построен в 2018 году и стал одним из символов современной России.
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Сергей Калугин