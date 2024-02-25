Радио1
Главная / Новости / Общество/ Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы

Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы

25 февраля 2024, 20:58
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

25 февраля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Со стороны Тамани образовалась автомобильная пробка. На 18:00 по Москве в очереди находилось около 200 транспортных средств. А с керченской стороны стояли около 95 автомобилей. Дополнительной информации задержке транспортных средств не было.


Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Крымский мост является важнейшим транспортным объектом, соединяющим Крымский полуостров с материковой частью Росийской Федерации. Он был построен в 2018 году и стал одним из символов современной России.

Читайте также:

На новом учебнике по истории для 11 классов по личной инициативе Путина изобразили Крымский мост

В Чёрном море уничтожен морской беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Крымский мост

«Будет разрушен»: В Киеве выступили с новыми угрозами взорвать Крымский мост
#мост
#движение
#крым
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 1 марта в России начнут ограничивать информацию о VPN
25 февраля 2024, 20:01

Фото: iStock/NicoElNino

С 1 марта в России вводится ограничение на доступ к материалам, информирующим и популяризирующим VPN. Как пояснила изданию URA.RU руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блокировка необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан.
«Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.

Общественник подчеркнула, что именно поэтому государству приходится идти на ограничительные меры.

Принцип работы VPN заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.

Большое количество заблокированных сайтов привело к популярности использования VPN, позволяющего обходить установленные запреты к контенту. Но специалисты напоминают о рисках, среди которых попадание на фишинговый сервер или использование недобросовестными провайдерами личных данных клиентов в своих целях.

Читайте также:

Юрист Ремесло поддержал идею о доставке товаров из интернет-магазинов в колонии

В Китае запущен самый быстрый интернет в мире

В Подмосковье порядка 300 тысяч человек получили консультацию врача через интернет
#интернет
#данные
#пользователи
#запрет
#обход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
25 февраля 2024, 17:55

Фото: iStock/ AliceCruzRoa

В своем очередном воскресном обращении к верующим 25 февраля Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению продолжающегося конфликта на Украине. Он выразил надежду, что войну удастся завершить путем возвращения к гуманности и создания условий для дипломатических переговоров, сообщает РБК.
В своей речи Папа Франциск также обратил внимание на необходимость мирного разрешения конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал стороны конфликта отказаться от насилия и найти пути к мирному сосуществованию.

«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — сказал понтифик.
Кроме того, Папа Франциск подчеркнул важность солидарности с теми, кто пострадал от насилия и войны. Он призвал верующих молиться за мир и оказывать помощь нуждающимся.

Призыв понтифика к дипломатическому решению конфликтов является важным сигналом для мирового сообщества. Глава католической церкви обращается ко всем сторонам конфликтов с призывом прекратить насилие и сесть за стол переговоров.

87-летний Франциск прочёл воскресную проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.

Читайте также:

Папа Римский возмутился сожжением Корана в Стокгольме

Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта

Папа римский сообщил об «очень темном времени»
#призыв
#мир
#рим
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине хотят возобновить авиасообщение
Министр инфраструктуры Украины Кубраков: ведутся переговоры об авиасообщении
25 февраля 2024, 16:32

Фото: iStock/frentusha

Украина ведёт переговоры с США и Евросоюзом об открытии воздушного пространства. Об этом сообщил министр инфраструктуры государства Александр Кубраков в ходе выступления на форуме «Украина. Год 2024».
Он отметил, что официальные заявления об открытии воздушного пространства Украины для гражданских самолётов будут направлены в американские и европейские регуляторы уже в ближайшее время.

Кубраков не стал называть сроки возобновления авиасообщения из соображений безопасности. Но подчеркнул, что все детали будут известны после получения ответа на запрос от западных союзников.

Читайте также:

Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года

Рогов рассказал об ожесточённых боях в центре Работино в Запорожской области

У Украины появилось дальнобойное оружие собственного производства
#украина
#авиасообщение
#сша
#евросоюз
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгоградской области мужчина отрезал голову сожительнице
25 февраля 2024, 16:02

Фото: iStock/rootstocks

22 февраля в селе Лозном Волгоградской области произошло жестокое убийство, унесшее жизнь 38-летней женщины. Трагедия разыгралась в доме, где женщина вместе со своим сожителем были в гостях,сообщает пресс-служба регионального СК России.
По предварительным данным, хозяева дома и собутыльники покинули гостей наедине, чтобы самим уйти отдыхать. Вскоре после этого мужчина, вернувшись в состоянии опьянения, начал ссориться со своей сожительницей. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс женщине несколько смертельных ударов по шее. Затем преступник совершил особо хладнокровный и шокирующий акт: он отрезал женщине голову.

Хозяева дома, проснувшись от возникшего шума, обнаружили кровавую картину и немедленно вызвали правоохранительные органы. Убийца был задержан на месте преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее уже имел судимость за особо тяжкое преступление. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

Читайте также:

В Сочи мужчина до смерти забил молотком бывшую супругу на глазах у сына

Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына

Мужчина заметил на улице супругу с любовником и изрубил ее мачете
#преступление
#мужчина
#убийство
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший депутат городской думы Екатеринбурга после убийства отправился в СВО
25 февраля 2024, 15:29

Фото: iStock/Nastco

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на СВО из мест заключения.
В интернете появилось видео, на котором Олег Кинёв, боец штурмового отряда «Шторм Z» Минобороны РФ, рассказывает о письмах, полученных им от детей, написанных «с любовью». Оказалось, что уехал в зону СВО бывший депутат городской думы не случайно. Об этом пишет издание Е1.

В 2014 году 80-летняя пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману (признан иноагентом РФ) с просьбой о помощи в устройстве в дом «Ветеран». Ольга Ледовская, которая жила одна и не имела родственников просила поселить её в дом престарелых, поскольку в квартире проживает одна и ухаживать за ней некому.

Евгений Ройзман, решив помочь старушке, поручил этот вопрос Олегу Кинёву. Однако Кинёв несколько раз отправлял Ольгу Ледовскую восвояси. После очередного личного обращения пожилой женщины, он предложил подвезти ее до дома. Больше пенсионерку никто не видел. Вскоре после этого, на депутата Кинёва пришла анонимка, где утверждалось, что он использует автомобиль, который числится в угоне.

Евгений Ройзман, озадаченный происходящим, начал подозревать Олега Кинёва в преступных действиях, включая убийство и присвоение квартиры пенсионерки. В итоге, Ройзман обратился в полицию, чтобы разобраться в этой ситуации. Следователи начали расследование, и вскоре у них появился основной подозреваемый.

В 2014 году Олег Кинёв, его сообщник Сергей Чуваков и безработный молодой человек из Новоуральска были арестованы по подозрению в убийстве. Задержанные признали свою вину, а исполнитель преступления показал место, где было утоплено расчлененное тело пенсионерки.

В 2023 году депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который освобождает от уголовной ответственности лиц, отправившихся на специальную военную операцию.

​Читайте также:

В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок

В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности

На Урале вынесли обвинительный приговор за убийство боксёра Максимова в клубе

.
#убийство
#пенсионерка
#расследование
#сво
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шри-Ланка проведёт расследование из-за непродления виз россиянам
25 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/FTiare

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления генерального комиссара миграционной службы Харша Илукпития о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.
Отмечается, что правительство государства официально не принимало решения об отмене продления виз.

Ранее сообщалось, что россиян и украинцев обязали покинуть Шри-Ланку в ближайшие две недели, до 7 марта, в связи с тем, что их долгосрочные визы не будут продлены.

Затем выяснилось, что департамент иммиграции и миграции выдал уведомление туристам без предварительного согласования его с правительством.

Читайте также:

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам: как оформить, стоимость путевки

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Консульство Китая сообщило о приостановке выдачи виз
#россияне
#визы
#шри-ланка
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума: Иностранные игрушки не должны закупать в детские сады
25 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/vejaa

Депутат Госдумы Мария Бутина выразила обеспокоенность закупками иностранных игрушек для детских садов в рамках государственного заказа. Она считает, что такие игрушки могут содержать нежелательные элементы или пропаганду, которая не соответствует российским ценностям, пишет ТАСС.
По мнению Бутиной, родители имеют право покупать своим детям любые игрушки, которые им нравятся. Однако государство не должно закупать игрушки, которые могут нанести вред детям или противоречить российским законам и традициям.

Бутина считает, что необходимо доработать ГОСТ для детских игрушек, чтобы обеспечить их безопасность и соответствие российским ценностям. Она также предложила создать специальный орган, который будет контролировать качество и безопасность игрушек, поступающих в детские сады.

В последнее время все больше внимания уделяется качеству и безопасности игрушек, которые продаются в России. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом детских товаров. В 2021 году Роспотребнадзор проверил более 100 тыс. детских товаров. В результате проверок было выявлено более 7 тыс. нарушений. Наиболее распростран`нными нарушениями были: несоответствие игрушек требованиям ГОСТа, наличие в игрушках вредных веществ, неправильная маркировка игрушек.

Роспотребнадзор также выявил ряд иностранных игрушек, которые содержали элементы пропаганды насилия или нетрадиционных сексуальных отношений. Такие игрушки были запрещены к продаже в России.

Читайте также:

В России появится ГОСТ на детские игрушки

Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям

«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки
#роспотребнадзор
#госдума
#качество
#игрушки
#безопасность
#товары
#детские сады
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 марта
Экономист Финогенова: с 1 марта повысят пенсии россиянам старше 80 лет
25 февраля 2024, 11:51

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсий с 1 марта. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Отмечается, что этой категории граждан выплаты будут увеличены в два раза.

Однако пенсионеры, которым до достижения 80 лет была поставлена инвалидность первой группы, не могут рассчитывать на увеличение выплат.

По словам Финогеновой, доплата устанавливается единоразово по двум признакам: по возрасту или по по группе инвалидности. В обоих случаях она составит 8 134,9 рубля.

При этом массовой индексации пенсионных выплат с 1 марта не ожидается, добавила экономист. Индексация страховых пенсий была произведена 1 января, а социальные пенсии проиндексируют 1 апреля.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Россияне назвали размер «пенсии мечты»
#пенсия
#россия
#россияне
#пенсионеры
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперты: полностью избавиться от пластика в упаковке не удастся никогда
Эксперты РИА Новости: невозможно избавиться от пластика в упаковке продуктов
25 февраля 2024, 11:33

Фото: iStock/yanik88

Полностью избавиться от пластика в упаковке продуктов невозможно. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.
Активно распространяется информация о содержании наночастиц микропластика в организмах животных. Учёные по всему миру проводят исследования, которые направлены на выявление этих частиц, их анализ и поиск решения проблемы.

Полностью избавиться от пластика в упаковке невозможно, однако важно найти технологии для создания биоразлагаемых пластмассовых тар, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

При этом изготовление такого «безопасного» пластика крайне удорожает стоимость конечного продукта. Однако существуют технологии применения кукурузы и картофеля, как основного материала для таких контейнеров, рассказала доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова.

При этом эксперты убеждены, что в настоящее время экологичность упаковки используется исключительно в целях маркетинга.

Читайте также:

С 1 февраля по 1 апреля пройдет Всероссийская акция проекта «Пластик рулит»

Мясников: «Пластик действительно внутри нас»

Найдены грибы и бактерии, которые способны перерабатывать пластик
#пластик
#продукты
#экология
#безопасность
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф