Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы

Россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсий с 1 марта. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.