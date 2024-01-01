Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус сядет в тюрьму

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Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус по решению суда Дакки получил 6 месяцев тюрьмы по делу о нарушении трудового законодательства.
Dhaka Tribune сообщает, что аналогичный срок заключения получили глава компании Grameen Telecom, которую основал Юнус, Ашрафулу Хасану.
Дело против Юнуса и других лиц компании возбудили в 2021 году. Проверка Департамента инспекции фабрик и предприятий обнаружила несколько нарушений трудового законодательства в Grameen Telecom.
Компания не предоставляла постоянных рабочих мест 101 сотруднику компании, а также руководство не сформировало фонд соцобеспечения.
Мухаммад Юнус стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2006 году. Его наградили за вклад в экономическое развитие.
Международное признание пришло к нему после того, как через Grameen Bank предоставлял микрозаймы бедному бангладешскому населению.
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Дело против Юнуса и других лиц компании возбудили в 2021 году. Проверка Департамента инспекции фабрик и предприятий обнаружила несколько нарушений трудового законодательства в Grameen Telecom.
Мухаммад Юнус стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2006 году. Его наградили за вклад в экономическое развитие.
Международное признание пришло к нему после того, как через Grameen Bank предоставлял микрозаймы бедному бангладешскому населению.
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Мария Фирсова