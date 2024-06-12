Легенда о «Вагнере»: становление ЧВК, связь с Пригожиным, смерть

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
11 июня текущего года Дмитрию «Вагнеру» Уткину должно было исполниться 54 года. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Уткин стал единственным человеком в России, который получил шесть орденов Мужества.
Что известно о жизни Уткина, его боевом опыте и становлении ЧВК «Вагнер», рассказывает редакция «Радио 1».
Уткин служил в мотострелковом полку Группы советских войск в Германии. Вернувшись в Россию, он поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (ЛЕНПЕХ). Там он был старшиной 8-й роты 4-го батальона. Выпустился он лейтенантом в 1994 году. Далее начался его боевой путь в подразделениях специального назначения.
Уткин участвовал во всех вооружённых конфликтах с участием России. Он был командиром разведывательной группы в 876-й отдельной роте специального назначения ГРУ России. Позже, став капитаном, назначен командиром 584-й отдельной роты специального назначения ГРУ России. Получив звание подполковника, стал командиром 700-го отдельного отряда специального назначения во 2-й бригаде спецназа ГРУ России.
В 2013 году Уткин принял решение уволиться из ВС РФ. Он отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус», приняв командование разведывательно-штурмовой ротой. Под его руководством велись бои против террористов «Исламского государства» под населённым пунктом Эс-Сухне. Однако официально Россия послала военный контингент в Сирию только в 2015 году.
В начале 2014 года Дмитрий Уткин совместно с Евгением Пригожиным организовали «Группу Вагнера». На тот момент численность ЧВК составляла всего 40 человек. За годы своего существования она достигла 50 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «GREY ZONE».
ЧВК «Вагнер» принимала участие в военных действиях в Сирии, Ливии, Мозамбике, Мали, Украине и в других странах. Уткин лично руководил боевым процессом и несколько раз был ранен. За 10 лет он стал человеком с самым большим боевым опытом на тот момент.
20 мая 2023 года стало известно о полном освобождении Артёмовска (Бахмута – украинское название). Битва за город шла 224 дня и закончилась полным разгромом ВСУ. Значительную роль в освобождении Артёмовска сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».
За свой длительный боевой путь Уткин был удостоен огромного числа наград не только России, но и других государств, где он прославил силу русского оружия.
Государственные награды: звание «Герой России», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шесть орденов Мужества, медаль «За Отвагу», звание «Героя ЛНР».
Награды «Группы Вагнера»: золотой крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», три «Чёрных креста», два «Белых креста», медаль «За победу над ИГИЛ».
Награды других стран: «Орден Мужества» – Ливия, две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика, «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали и другие.
23 августа 2023 года весь мир потрясла весть о том, что самолет, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился. Позже стало известно, что все пассажиры борта и члены экипажа погибли. Тела Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина опознали.
31 августа Уткина похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.
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Молодость Уткина, которого позже весь мир узнает как «Вагнера»
Уткин служил в мотострелковом полку Группы советских войск в Германии. Вернувшись в Россию, он поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (ЛЕНПЕХ). Там он был старшиной 8-й роты 4-го батальона. Выпустился он лейтенантом в 1994 году. Далее начался его боевой путь в подразделениях специального назначения.
Боевой путь
Уткин участвовал во всех вооружённых конфликтах с участием России. Он был командиром разведывательной группы в 876-й отдельной роте специального назначения ГРУ России. Позже, став капитаном, назначен командиром 584-й отдельной роты специального назначения ГРУ России. Получив звание подполковника, стал командиром 700-го отдельного отряда специального назначения во 2-й бригаде спецназа ГРУ России.
В 2013 году Уткин принял решение уволиться из ВС РФ. Он отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус», приняв командование разведывательно-штурмовой ротой. Под его руководством велись бои против террористов «Исламского государства» под населённым пунктом Эс-Сухне. Однако официально Россия послала военный контингент в Сирию только в 2015 году.
Становление ЧВК «Вагнер»
В начале 2014 года Дмитрий Уткин совместно с Евгением Пригожиным организовали «Группу Вагнера». На тот момент численность ЧВК составляла всего 40 человек. За годы своего существования она достигла 50 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «GREY ZONE».
ЧВК «Вагнер» принимала участие в военных действиях в Сирии, Ливии, Мозамбике, Мали, Украине и в других странах. Уткин лично руководил боевым процессом и несколько раз был ранен. За 10 лет он стал человеком с самым большим боевым опытом на тот момент.
20 мая 2023 года стало известно о полном освобождении Артёмовска (Бахмута – украинское название). Битва за город шла 224 дня и закончилась полным разгромом ВСУ. Значительную роль в освобождении Артёмовска сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».
Награды Уткина
За свой длительный боевой путь Уткин был удостоен огромного числа наград не только России, но и других государств, где он прославил силу русского оружия.
Государственные награды: звание «Герой России», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шесть орденов Мужества, медаль «За Отвагу», звание «Героя ЛНР».
Награды «Группы Вагнера»: золотой крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», три «Чёрных креста», два «Белых креста», медаль «За победу над ИГИЛ».
Награды других стран: «Орден Мужества» – Ливия, две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика, «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали и другие.
Евгений Пригожин об Уткине
«Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень «Бог»!» — говорил глава ЧВК «Вагнер» о своём товарище.
Смерть Уткина и его похороны
23 августа 2023 года весь мир потрясла весть о том, что самолет, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился. Позже стало известно, что все пассажиры борта и члены экипажа погибли. Тела Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина опознали.
31 августа Уткина похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.
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Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина
В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
Элина Позднякова