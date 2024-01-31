Лёва «Би-2»* приехал в Израиль после задержания в Таиланде

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Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный также как Лева, прибыл в Израиль после задержания участников группы в Таиланде. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на представителя МИД Израиля Лиор Хайят.
«Гражданин Израиля уже находится в стране», — заявила представитель израильского МИДа.Где находятся другие участники группы на данный момент неизвестно.
Ранее стало известно, что ФСН подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признан в России иностранным агентом.
Алина Юрчак