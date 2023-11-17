Лукашенко посетил базу вооружения в Гомеле, где ему подарили гранатомёт

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил артиллерийскую базу вооружения в Гомеле, где ему вручили гранатомёт, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В рамках рабочий поездки в Гомель глава РБ посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где ознакомился с организацией зон хранения оружия и ремонтными цехами.
Осмотрев базу, Лукашенко призвал сотрудников усердно работать в направлении импортозамещения, поскольку закупать вооружение крайне дорого. К тому же, необходимо развивать промышленность.
В Telegram-канале также добавили, что этот презент Лукашенко вручили, чтобы пополнить президентский «арсенал».
Читайте также:
«Еще приползут»: Лукашенко заявил, что Европа осознает необходимость связи с РФ и РБ
«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС
Лукашенко рассказал о скором начале производства самолётов в Белоруссии
Осмотрев базу, Лукашенко призвал сотрудников усердно работать в направлении импортозамещения, поскольку закупать вооружение крайне дорого. К тому же, необходимо развивать промышленность.
«Первому (Лукашенко) подарили гранатомет», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
В Telegram-канале также добавили, что этот презент Лукашенко вручили, чтобы пополнить президентский «арсенал».
Читайте также:
«Еще приползут»: Лукашенко заявил, что Европа осознает необходимость связи с РФ и РБ
«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС
Лукашенко рассказал о скором начале производства самолётов в Белоруссии
Евгения Парфентьева