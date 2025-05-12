«Любить жизнь»: Долгожительница из Подмосковья раскрыла секреты своего долголетия

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Долгожительнице из Подмосковья Анне Швец исполнилось 96 лет. Женщина раскрыла секреты своего долголетия и посоветовала не травить сердце различными переживаниями и волнениями.
«Нужно как можно дольше сохранять умственную активность. Сейчас я уже не могу выходить из дома, но много читаю, слежу за новостями, кроссворды разгадываю, чтобы мозг разминать. И с молодежью стараюсь больше общаться, знать, что их волнует, что в мире происходит», — рассказала женщина в беседе с «Вечерней Москвой».
Анна Швец отметила, чтобы жить долго, надо любить свою жизнь. Она всегда с радостью встречает солнечный свет и не печалится, если идёт дождь.
Женщина добавила, что пережила многое, в том числе и войну.
«Плохие времена проходят, и не надо себе сердце травить, обо всем переживая и волнуясь. В доме моем всегда гости, а за хорошим столом да с песней все несчастья мигом отступают!» — подчеркнула Швец.
В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что пожилым людям очень полезно употреблять изюм, изготовленный из темного винограда для виноделия.
«В винограде есть ресвератрол, который положительно влияет на сосудистую систему. Также он активирует специальные вещества, которые поддерживают жизнедеятельность клеток», — пояснила Соломатина.
Она также отметила пользу кураги и чернослива. Однако Соломатина обратила внимание, что людям с сахарным диабетом сухофрукты противопоказаны, так как в них содержится много сахара.
Элина Позднякова