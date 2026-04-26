Магнит на счетчиках может стоить россиянам свободы

26 апреля 2026, 10:42

Юрист Курбаков: за магнит на счетчиках грозит штраф и тюрьма

Россиянам, которые с помощью магнитов искажают показания счетчиков, грозит не только штраф, но и лишение свободы. О последствиях предупредил юрист Иван Курбаков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 7.19 КоАП (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа). Она предусматривает штраф от 10 до 200 тысяч рублей, а также полное возмещение ущерба компании ЖКХ.



Эксперт отметил, что также возможно применение статьи 165 УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана). В этом случае суд может назначить до двух лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч рублей.



После фиксации нарушения счетчик обязательно заменят за счет самого владельца. В ряде случаев водоснабжение могут отключить до полного устранения всех нарушений.