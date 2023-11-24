Максим Титов стал новым замминистра сельского хозяйства

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства Максима Титова, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.
«Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщается в обнародованном документе.
Ранее Мишустин освободил от этой должности, по его желанию, Ивана Лебедева. Он вступил в должность заместителя министра сельского хозяйства с 30 ноября 2022 года.
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