Марафон «Знание.Первые» стартует в рамках Всемирного фестиваля молодежи

пресс-служба Министерства образования Московской области
Просветительский марафон «Знание.Первые» пройдет со 2 по 6 марта 2024 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Как отметили организаторы, марафон будет охватывать широкий спектр тем от образования до науки и культуры.
Следить за мероприятием можно в прямом эфире на круглосуточном медиаканале «Знание.ТВ» с участием спикеров марафона «Знание.Первые».
Всего в рамках региональной программы ВФМ-2024 Российское общество «Знание» проведет 200 просветительских мероприятий.
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Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ
Следить за мероприятием можно в прямом эфире на круглосуточном медиаканале «Знание.ТВ» с участием спикеров марафона «Знание.Первые».
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Артем Кузьмин