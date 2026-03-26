Mash Money: Россияне всё чаще используют ломбарды как альтернативу кредитам

26 марта 2026, 15:29

Российские ломбарды ежегодно заключают более двух миллионов договоров займа, а общий портфель рынка составляет около 300–350 млрд рублей. Такие данные привели эксперты отрасли в разговоре с медиапроектом Mash Money.





Отмечается, что ломбарды постепенно начинают становиться альтернативными кредитными организациями, выдавая клиентам крупные суммы без банковских проверок. В перспективе объем этого сегмента может увеличиться до одного трлн рублей.



На сегодняшний день, кроме ювелирных изделий, клиенты закладывают в ломбарды дорогие часы и даже автомобили премиум-класса, получая десятки миллионов рублей за час. Сделки проводятся без посредников, что обеспечивает конфиденциальность и позволяет ускорить процесс оценки имущества.



По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, необходимо усилить контроль над этим рынком, поскольку он является полулегальным, а процентная ставка там выше ключевой.





«Соответственно, они потом отжимают у людей недвижимость, машины, бизнес в том числе. Получается кабальный договор: люди подписывают его от безвыходной ситуации, потому что нужны деньги», — отметил Бородин.

«Ломбарды — это некие ростовщики нерукопожатные, которые завелись у нас вместе с бандитскими ОПГ 90-х и которых мы до сих пор не можем изжить. Это позор, понимаете? Это как педикулёз. Вроде ничего постыдного, но жить с ним нельзя. Так и с ломбардами — жить тоже нельзя. Поэтому их надо дихлофосом травить, конечно», — уверен Милонов.