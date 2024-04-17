Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

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Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
«Жду не дождусь», — таким образом Маск прокомментировал публикацию журналиста Эрика Бергера, который написал о том, что «Роскосмос» анонсировал возможность минимум пятидесяти, а то и более ста пусков ракеты «Амур-СПГ».
Напомним, ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур. Спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности.
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Екатерина Коршунова