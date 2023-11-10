Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана

Фото: администрация г. о. Химки
Власти Московской области намерены завершить обновление теплосетей в городском округе Химки в течение двух, а не трёх лет благодаря расширению программы. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Организация «ТСК Мосэнерго» выполнила план этого года и приступила к реализации объёмов ремонта сетей, запланированных на 2024-й.
Он подчеркнул, что сейчас рисков отключения отопления в жилых домах нет.
В прошлом году в Химках периодически наблюдались нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении нескольких домов.
Власти Подмосковья приняли решение о масштабной модернизации инфраструктуры. Согласно плану, входящая в группу «Газпром» компания «Мосэнерго» в течение трёх лет направит на обновление теплосетей и котельных городского округа более 1,7 млрд рублей.
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«На адресах, где заменили коммуникации, сегодня жалоб нет. Дома без проблем вошли в отопительный сезон. Поэтому мы будем расширять с Газпромом программу, чтобы уложиться в два года, а не в три, как планировалось ранее», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
В прошлом году в Химках периодически наблюдались нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении нескольких домов.
Власти Подмосковья приняли решение о масштабной модернизации инфраструктуры. Согласно плану, входящая в группу «Газпром» компания «Мосэнерго» в течение трёх лет направит на обновление теплосетей и котельных городского округа более 1,7 млрд рублей.
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Лора Луганская